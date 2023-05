Juniors and Masters impress at GAPLF Intermediates/Masters Championship

Kaieteur Sports- The Guyana Amateur Power Lifting Federation (GAPLF) held their Intermediates/Masters Championship at the Chase Academic Foundation, Parade Street last Sunday. Several Juniors impressed in their respective classes, while the Masters displayed their mettle.

Kezia Joseph and Nangita Seenarine stood out for the ladies and the men did not disappoint. Here are the full results from the action that unfolded:

Winners in each weight class

Female Winners

1st 69kg Women’s Open Raw – Kezia Joseph, Squat 120.0kg, Benchpress 50.0kg, Deadlift 152.5kg, Total 322.5kg

1st 52kg Women’s Junior EQ – Nangita Seenarine, Squat 120.0kg, Benchpress 50.0kg, Deadlift 120.0kg, Total 290.0kg

1st 52kg Women’s Open EQ – Nangita Seenarine, Squat 120.0kg, Benchpress 50.0kg, Deadlift 120.0kg, Total 290.0kg

Male Winners

1st 59kg Men’s Junior Raw – Rondel Thomas, Squat 137.5kg, Benchpress 92.5kg, Deadlift 167.5kg, Total 397.5kg

1st 74kg Men’s Junior Raw – Meshach Alexander, Squat 135.0kg, Benchpress 65.0kg, Deadlift 162.5kg, Total 362.5kg

1st 59kg Men’s Open Raw – Rondel Thomas, Squat 137.5kg, Benchpress 92.5kg, Deadlift 167.5kg, Total 397.5kg

1st 74kg Men’s Open Raw – Shaquille Alexander, Squat 180.0kg, Benchpress 112.5kg, Deadlift 240.0kg, Total 532.5kg

2nd 74kg Men’s Open Raw – Meshach Alexander, Squat 135.0kg, Benchpress 65.0kg, Deadlift 162.5kg, Total 362.5kg

1st 120+kg Men’s Open Raw – Jagjeet Dhanoopdarie, Squat 202.5kg, Benchpress 105.0kg, Deadlift 215.0kg, Total 522.5kg

2nd 120+kg Men’s Open Raw – Joshua Sturge, Squat 137.5kg, Benchpress 80.0kg, Deadlift 165.0kg, Total 382.5kg

1st 93kg Men’s Sb-Jr EQ – Saif Abdool, Squat 175.0kg, Benchpress 100.0kg, Deadlift 185.0kg, Total 460.0kg

1st 59kg Men’s Junior EQ – Nicholas Teju, Squat 137.5kg, Benchpress 72.5kg, Deadlift 170.0kg, Total 380.0kg

1st 105kg Men’s Junior EQ – Jerron Jarvis, Squat 220.0kg, Benchpress 70.0kg, Deadlift 262.5kg, Total 552.5kg

1st 59kg Men’s Open EQ – Nicholas Teju, Squat 137.5kg, Benchpress 72.5kg, Deadlift 170.0kg, Total 380.0kg

1st 93kg Men’s Open EQ – Saif Abdool, Squat 175.0kg, Benchpress 100.0kg, Deadlift 185.0kg, Total 460.0kg

1st 105kg Men’s Open EQ – Jerron Jarvis, Squat 220.0kg, Benchpress 70.0kg, Deadlift 262.5kg, Total 552.5kg

Masters

1st 83kg Men’s Master 1 Raw – Matthew Maycock, Squat 197.5kg, Benchpress 110.0kg, Deadlift 230.0kg, Total 537.5kg

1st 93kg Men’s Master 1 Raw – Marlon Wilson, Squat 200.0kg, Benchpress 130.0kg, Deadlift 262.5kg, Total 592.5kg

1st 105kg Men’s Master 1 Raw – Paul Meusa, Squat 195.0kg, Benchpress 120.0kg, Deadlift 260.0kg, Total 575.0kg

1st 93kg Men’s Master 2 Raw – Ramesh Seecharan, Squat 132.5kg, Benchpress 70.0kg, Deadlift 150.0kg, Total 352.5kg

1st 93kg Men’s Master 4 EQ – Frank Tucker, Squat 120.0kg, Benchpress 77.5kg, Deadlift 140.0kg, Total 337.5kg

1st 83kg Men’s Master 4 Raw – Arnold Archer, Squat 42.5kg, Benchpress 32.5kg, Deadlift 55.0kg, Total 130.0kg

Powerlifting Records Broken on Sun May 28 2023

Athlete Name Cls Division Event Kgs Lbs

Nangita Seenarine 52 Women’s Junior EQ Squat 120 264.555

Nangita Seenarine 52 Women’s Open EQ Squat 120 264.555

Nangita Seenarine 52 Women’s Junior EQ Bench Press 50 110.231

Nangita Seenarine 52 Women’s Open EQ Bench Press 50 110.231

Nangita Seenarine 52 Women’s Junior EQ Deadlift 120 264.555

Nangita Seenarine 52 Women’s Open EQ Total 290.0 639.341

Nangita Seenarine 52 Women’s Junior EQ Total 290.0 639.341

Nangita Seenarine 52 Women’s Open EQ Deadlift 120 264.555

Matthew Maycock 83 Men’s Master 1 Raw Squat 197.5 435.413

Matthew Maycock 83 Men’s Master 1 Raw Deadlift 230 507.063

Matthew Maycock 83 Men’s Master 1 Raw Total 537.5 1184.985

Saif Abdool 93 Men’s Sb-Jr EQ Bench Press 100 220.462

Saif Abdool 93 Men’s Sb-Jr EQ Deadlift 185 407.855

Saif Abdool 93 Men’s Sb-Jr EQ Total 460.0 1014.127

Frank Tucker 93 Men’s Master 4 EQ Squat 120 264.555

Frank Tucker 93 Men’s Master 4 EQ Bench Press 77.5 170.858

Frank Tucker 93 Men’s Master 4 EQ Deadlift 140 308.647

Frank Tucker 93 Men’s Master 4 EQ Total 337.5 744.060