GAPLF Intermediates/Masters Championships 2019An astonishing 30 New Nat. Rec. setShelly Ann Gomes, Jermy Indarjit, Tremel King, Nadina Taharally,Frank Tucker, Noel Cummings are Best Lifters

An astounding total of thirty (30) new National records were set when the 2019 edition of the Guyana Amateur Powerlifting Federation (G

APLF), Intermediates and Masters Championships were held on Sunday last at the Saints Stanislaus College Auditorium, Brickdam, Georgetown.

It was a full and hectic day of lifting which saw the athletes separated into two flights, one was contested in the morning and the other, in the afternoon.

And after the battles were concluded in the three traditional lifts, Squat, Benchpress and Deadlift, there were individual category winners as well as those who were also declared Best Lifters of their respective categories.

Emerging as the Best Lifters in the Open Class were Female Intermediates Cl

assic – Shelly Ann Gomes; Male Intermediates Equipped – Jermy Indarjit; Male Intermediates Classic – Tremel King; Female Masters Classic – Nadina Taharally; Male Masters Equipped – Frank Tucker and Male Masters Classic – Noel Cummings.

Following are the list of record breakers as well as the overall results on the day. (Franklin Wilson)

Female Winners

Place Class Name SQ BP DL Total

1st 72kg Women’s Open Raw Shelly Ann Gomes 97.5kg 50.0kg 127.5kg 275.0kg

1st 72kg Women’s Master 1 Raw Nadina Taharally 135.5kg 70.5kg 155.0kg 361.0kg

Male Winners

1st 93kg Men’s Sub-Jr. Raw Askhay Goukaran 152.5kg 82.5kg 205.0kg 440.0kg

1st 66kg Men’s Open Raw Noel Cummings 142.5kg 95.0kg 182.5kg 420.0kg

1st 74kg Men’s Open Raw Davendra Sookdeo 150.0kg 112.5kg 170.0kg 432.5kg

1st 83kg Men’s Open Raw Shammah Timothy Noel 215.0kg 135.0kg 230.0kg 580.0kg

2nd 83kg Men’s Open Raw Clifford Osbourne 207.5kg 120.0kg 227.5kg 555.0kg

3rd 83kg Men’s Open Raw Arjun Roopnarine 100.0kg 120.0kg 195.0kg 415.0kg

1st 93kg Men’s Open Raw Tremel King 235.0kg 157.5kg 282.5kg 675.0kg

2nd 93kg Men’s Open Raw Wazim Mohamed 227.5kg 165.0kg 265.0kg 657.5kg

3rd 93kg Men’s Open Raw Askhay Goukaran 152.5kg 82.5kg 205.0kg 440.0kg

1st 120kg Men’s Open Raw Jeremy Smith 240.0kg 127.5kg 282.5kg 650.0kg

2nd 120kg Men’s Open Raw Roger Rogers 220.0kg 162.5kg 227.5kg 610.0kg

1st 66kg Men’s Sub-Jr. EQ Jermy Indarjit 192.5kg 100.0kg 217.5kg 510.0kg

1st 66kg Men’s Open EQ Jermy Indarjit 192.5kg 100.0kg 217.5kg 510.0kg

2nd 66kg Men’s Open EQ Intiaz Haniff 145.0kg 100.0kg 187.5kg 432.5kg

1st 74kg Men’s Open EQ Parvattan Neel 157.5kg 57.5kg 205.0kg 420.0kg

1st 83kg Men’s Master 1 Raw Arjun Roopnarine 100.0kg 120.0kg 195.0kg 415.0kg

1st 93kg Men’s Master 2 EQ Edwin Spencer 185.0kg 100.0kg 200.0kg 485.0kg

1st 120kg Men’s Master 2 Raw John Edwards 257.5kg 185.0kg 255.0kg 697.5kg

2nd 120kg Men’s Master 2 Raw Roger Rogers 220.0kg 162.5kg 227.5kg 610.0kg

1st 105kg Men’s Master 3 EQ Frank Tucker 215.0kg 92.5kg 195.0kg 502.5kg

1st 66kg Men’s Master 4 Raw Noel Cummings 142.5kg 95.0kg 182.5kg 420.0kgPowerlifting Records broken at the Intermediates and Masters Championships on Sun May 19, 2019

Name Cls Division Event Kgs Lbs

Noel Cummings 66 Men’s Master 4 Raw Squat 135 297.624

Lisa Oudit 84 Women’s Open Raw Squat 135.5 298.726

Noel Cummings 66 Men’s Master 4 Raw Squat 140 308.647

Lisa Oudit 84 Women’s Open Raw Squat 142.5 314.159

Jermy Indarjit 66 Men’s Sub-Jr. EQ Squat 185 407.855

Nadina Taharally 72 Women’s Master 1 Raw Squat 135.5 298.726

Noel Cummings 66 Men’s Master 4 Raw Squat 142.5 314.159

Lisa Oudit 84 Women’s Open Raw Squat 147.5 325.182

Jermy Indarjit 66 Men’s Sub-Jr. EQ Squat 192.5 424.390

Edwin Spencer 93 Men’s Master 2 EQ Squat 185 407.855

Askhay Goukaran 93 Men’s Sub-Jr. Raw Squat 152.5 336.205

Jermy Indarjit 66 Men’s Sub-Jr. EQ Bench Press 95 209.439

Nadina Taharally 72 Women’s Master 1 Raw Bench Press 70.5 155.426

Noel Cummings 66 Men’s Master 4 Raw Bench Press 93 205.030

Jermy Indarjit 66 Men’s Sub-Jr. EQ Bench Press 100 220.462

Noel Cummings 66 Men’s Master 4 Raw Bench Press 95 209.439

Edwin Spencer 93 Men’s Master 2 EQ Bench Press 90 198.416

Arjun Roopnarine 83 Men’s Master 1 Raw Bench Press 102.5 225.974

Edwin Spencer 93 Men’s Master 2 EQ Bench Press 100 220.462

Arjun Roopnarine 83 Men’s Master 1 Raw Bench Press 115 253.532

Arjun Roopnarine 83 Men’s Master 1 Raw Bench Press 120 264.555

Noel Cummings 66 Men’s Master 4 Raw Deadlift 175 385.809

Jermy Indarjit 66 Men’s Sub-Jr. EQ Deadlift 205 451.948

Lisa Oudit 84 Women’s Open Raw Deadlift 153 337.307

Noel Cummings 66 Men’s Master 4 Raw Deadlift 182.5 402.344

Jermy Indarjit 66 Men’s Sub-Jr. EQ Deadlift 217.5 479.506

Edwin Spencer 93 Men’s Master 2 EQ Deadlift 185 407.855

Edwin Spencer 93 Men’s Master 2 EQ Deadlift 195 429.901

Edwin Spencer 93 Men’s Master 2 EQ Deadlift 200 440.925

Askhay Goukaran 93 Men’s Sub-Jr. Raw Deadlift 205 451.948