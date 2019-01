GDF promotes 706 ranks

In accordance with Part III Section 16 of the Defence Act 15:01 of 1977, the Chief of Staff Brigadier Patrick West, MSS, has announced the promotion of 706 other ranks of the Guyana Defence Force [GDF].

(This is the continuation of the list from page 24 of yesterday’s (January 3rd) edition

TO SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL

24005 Ag LCPL Devon West

24048 Ag LCPL Stevin Rose

24052 Ag LCPL Keyron Mc Kenzie

23027 Ag LCPL Mark Mc Lennon

23314 Ag LCPL Deron Harvey

23485 Ag LCPL Malric Duncan

23486 Ag LCPL Trevon Griffith

23453 Ag LCPL O’Neal Slowe

23860 Ag LCPL Rayon Williams

23916 Ag LCPL Carl Tudor

24015 Ag LCPL Delon Garraway

24083 Ag LCPL Eric Callender

23803 Ag LCPL Jamar Foster

23101 Ag LCPL Andrew Munroe

23833 Ag LCPL Sharaf Motayne

23930 Ag LCPL Nickel Charles

24087 Ag LCPL Raheem Duke

20032 Ag LCPL Collis De Mendonca

23034 Ag LCPL Chavez George

23561 Ag LCPL Oranday Dawson

23603 Ag LCPL Rhondel Martin

23813 Ag LCPL Akeem Scipio

23862 Ag LCPL JhamanineLuthers

23900 Ag LCPL Michael Bailey

23907 Ag LCPL Kevin Richards

23972 Ag LCPL Jamal Williams

24146 Ag LCPL Karlton Gillis

23909 Ag LCPL Gregory Halley

24060 Ag LCPL Rondell Archer

23879 Ag LCPL Ryan Roberts

23974 Ag LCPL Torin Adams

TO ACTING LANCE CORPORAL / SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL

22410 PTE Devon Jones

22986 PTE Lindon Moore

TO ACTING LANCE CORPORAL

20108 PTE Dale Benn

22030 PTE Arcina McPherson

22219 PTE Clavon Bacchus

22323 PTE Chaves Mangal

22330 PTE Gregory Grenardo

22406 PTE Keith Haynes

22678 PTE Kim Pablo

22704 PTE Rondel Blue

22744 PTE Travern Datson

23153 PTE Jamal Stuart

23247 PTE Kenroy Adams

23278 PTE JerminBenthan

23394 PTE Nicklon James

23403 PTE Alex Young

23773 PTE Mickel Evans

23774 PTE Osaffo Campbell

23539 PTE StefonNieuenkirk

23647 PTE Keon Hatton

23751 PTE Isaiah Lowenfield

23763 PTE Clem Brotherson

23791 PTE Akema Saul

23796 PTE Shaquelle Phillips

23798 PTE Nial Taylor

23827 PTE Paul Cato

23829 PTE Euci Prince

23919 PTE Raphael Collier

23970 PTE Andel Roberts

24012 PTE Jerral Rogers

24119 PTE Steffon Hope

24150 PTE Shawn Edinboro

24372 PTE Kenford Chase

24380 PTE Kelon Bonds

24388 PTE Michael Simmons

24396 PTE Odel Drakes

24408 PTE Junior Lutchman

24435 PTE Roshon Benn

24469 PTE Akeme Miller

24480 PTE Mundale Joseph

24482 PTE Hilton Gilbert

24502 PTE Shamar Hinds

24523 PTE Kerion Hatton

24524 PTE Kimmon Benjamin

24542 PTE RonsdaleByass

24618 PTE Letroy Clarke

24672 PTE Andray Charles

24679 PTE Nikolai Moore

24716 PTE Elan London

24717 PTE Robert Williams

24775 PTE Jamal Amsterdam

22822 PTE Devin Douglas

23295 PTE Ajani Collins

23594 PTE Trevor Nelson

23696 PTE Samuel Lowenfield

23828 PTE Yannick Williams

23949 PTE Quacey Mc Pherson

24160 PTE Samuel Fields

24508 PTE Shaquille Shearwood

20917 PTE Damian Thomas

22370 PTE Rafael Gabriel

22855 PTE Kenroy Rose

23347 PTE Marvin Williams

23356 PTE Okaisie Thomas

23391 PTE Philbert Williams

23490 PTE Novada Henry

23605 PTE Selwyn Henry

23610 PTE Kevin Coleridge

23612 PTE Samuel Downer

23904 PTE Ackiem Fraser

23940 PTE Nigel Plass

24405 PTE Devon Miller

24499 PTE Brian Morrison

24518 PTE Shawn Brhamdeow

23557 PTE Roy George

23575 PTE Lincoln Murray

24190 PTE Travin July

24199 PTE Nicko Braithwaite

24241 PTE Mark Kellowan

24309 PTE Kelvin Small

24327 PTE Oneil Spelling

24344 PTE Menan David

24359 PTE Shaun Persaud

24378 PTE Don St Hill

24386 PTE Cordel Fortune

24394 PTE Shawn Pearson

24399 PTE Richard Benjamin

24453 PTE Ken Peters

24489 PTE LeshawnJocintho

22196 PTE Wenzel Paddy

22297 PTE Trevon Ceasar

23396 PTE Cecil Dainty

23772 PTE Jeremy Roache

23895 PTE Ladarius Layne

23908 PTE Colin Harris

23931 PTE Bert Simpson

23951 PTE Sefton Jackson

23975 PTE Kelvin Yorrick

24387 PTE Wesley Light

24085 PTE Kevin Adams

24105 PTE Ashwell Skeete

24383 PTE Mickael Nicholson

24444 PTE Rany Ifill

24478 PTE Joel Connell

24486 PTE Bryan Truman

24432 PTE Chavez Schwiers

24365 PTE Mikhail Nelson

24509 PTE Steffon Muniram

24532 PTE Kester Charles

24540 PTE Paul Clarke

24633 PTE Calvin Daniels

24687 PTE Sunil Samuel

24768 PTE Jason Williams

24807 PTE Dennis Pompey

24879 PTE Kimberly Leacock

23281 PTE Ron Mars

23287 PTE Jamail Payne

23530 PTE Orlando Grenville

23532 PTE Joel Lambert

23918 PTE Ashford George

23943 PTE Wayne Murray

24382 PTE Quason Bobb

24402 PTE Shaun Blackman

24689 PTE Juwaini Tyndall

24705 PTE James Alexander

24707 PTE Clarence Evans

24821 PTE Clinton Johnson

24834 PTE Natasha La Rose

24856 PTE Toshawnna Doris

24864 PTE Pamela Reid

22803 PTE Royden Joseph

22842 PTE Raymond Smith

22854 PTE Eon Osborne

22885 PTE Rodwell Boyer

22984 PTE Brian Henry

23014 PTE Oneal Whyte

23044 PTE Rorry Daniels

23168 PTE Daniel Younge

23200 PTE Seretse Karma

23313 PTE Marley Ross

23414 PTE Travor Smartt

23492 PTE Thomas Carmichael

23589 PTE Ryan Cox

23607 PTE Devin Boucher

23617 PTE Quincy Oudkerk

23665 PTE Shakeel Mickle

23781 PTE Joshua Rawlins

23847 PTE Isaiah Conway

23953 PTE Leon Cole

23960 PTE Osmond Adams

23963 PTE Kevin Anthony

23993 PTE Jevon Johnson

24009 PTE Raphael Gouveia

24361 PTE Carl Simpson

24406 PTE Ceon Bobb

24407 PTE Suraj Deochand

24437 PTE Howard Smith

24501 PTE Lavish Surajpaul

24531 PTE Jamal Crawford

24544 PTE Debil Benn

22941 PTE Latifah Howard

23220 PTE Kadeen Tudor

23795 PTE Willon Providence

24477 PTE Aubrey Headley

24462 PTE Marlon Phyll

20311 PTE Edward McCalmont

23276 PTE Junior Luke

23426 PTE Jemel Brisport

24027 PTE Damian Waldron

24165 PTE Quancy Sargeant

24179 PTE Renaldo Niles

24412 PTE Jamal Scott

24194 PTE Linden Gilbert

24211 PTE Kirton Fordyce

24215 PTE Dennis Bristol

24219 PTE Clinton Clarke

24343 PTE Odingo Bryan

23323 PTE Randy Deputron

24381 PTE Trevon Yarris

24827 PTE Latoya Greene

22164 PTE Keshawn Richards

23545 PTE Edward Douglas

24193 PTE Marlon Edwards

24214 PTE King Cameron

24221 PTE Dexbert Blackman

24229 PTE Royden Grant

24326 PTE Corwin Sam

24335 PTE Kevin Hopkinson

24431 PTE Dennis Yorrick

24464 PTE Loyde Marks

24479 PTE Joram Fraser

24582 PTE Tyrone Azore

24606 PTE Filen Crandon

24607 PTE Kurth Peters

24870 PTE Trishana Henry

23248 PTE Julius Thomas

23837 PTE Jamal Mc Rae

23889 PTE Delroy Reynolds

24367 PTE Jason Mickle

24369 PTE Collis Benjamin

24427 PTE Kevin Austin

24443 PTE Shaquille Smart

24459 PTE Sharmear Mingo

24492 PTE Paul Thomas

24519 PTE Kelvin English

24547 PTE Richardo King

24555 PTE John George

24557 PTE Montell Fraser

24567 PTE Assata Eastman

24617 PTE Rondany Charlie

24626 PTE Runako Bess

24660 PTE Astion Niles

24673 PTE Mickel Amsterdam

24676 PTE Royden Hendricks

24712 PTE Corlett Greenidge

24721 PTE Dexter Sealey

24723 PTE Seon Murray

24744 PTE Troy Miggins

24748 PTE Ubern Sealey

24755 PTE Gregory Adams

24771 PTE Lashaun Andrews

24780 PTE Orvind Austin

23568 PTE Jeshurun Gomes

22818 PTE Gavin Hollingsworth

23202 PTE Jevon Sears

23421 PTE Sean Bacchus

23775 PTE Clifford Ganesh

23962 PTE Acuita Welcome

24362 PTE Devon Collins

24438 PTE Kemoe Marques

23488 PTE Noel Fraser

24409 PTE Edmond Jagroop

24376 PTE Jason Johnson

24415 PTE Teon Bowen

20492 PTE Eusi Phillips

20982 PTE Nigel Braithwaite

21373 PTE Romano Clarke

22799 PTE Lurex Stewart

23270 PTE Aniqah Powley

23427 PTE Cedric Osbourne

23854 PTE Melissa Mitchell

23483 PTE Navindra Samwaru

24490 PTE Jerome David

24837 PTE Genell Charles

24844 PTE Nakeyba Braithwaite

24851 PTE Reyata Simon

24871 PTE Cassie Kirton

24857 PTE Oceiana Isaacs

23856 PTE Tiffany Pilgrim

24564 PTE Deborah Vanderstoop

24773 PTE Randy Robertson

24891 PTE Lynthia Evans

24411 PTE Mark Hyndman

24534 PTE Osei Luke

24457 PTE Nickel Persaud

24539 PTE Denzel Sampson

24467 PTE Laquan Welch

24663 PTE Chris De Jesus

24708 PTE Terron Montfort

24749 PTE Darrell Bernard

24784 PTE Jamal Archer

24866 PTE Abioce Heywood

23859 PTE Shawna Parks

24384 PTE Akeem Drakes

24398 PTE Joel Simon

24456 PTE Kevin Jack

24513 PTE Brian Pellew

24522 PTE Osama McCalmon

24551 PTE Dominic Barker

24556 PTE Kenrick Marshall

24702 PTE Orson Wade

24746 PTE Jamal Agard

24885 PTE Donella Joe

TO ACTING SENIOR PETTY OFFICER

18502 Sub PO Eversley Jacobs

18625 Sub PO Charles De Jonge

18686 Sub PO Odinga Dickinson

19929 Sub PO Cordel Mc Kenzie

22359 Sub PO Dornford Wray

TO ACTING PETTY OFFICER

21347 Sub LR Anthony Velloza

21787 Sub LR Oswen La Rose

TO SUBSTANTIVE LEADING RATING

21791 Ag LR Deon Smith

TO ACTING LEADING RATING

19906 Sub AR Tinoco Sobers

21074 Sub AR Ordella Bobb

21094 Sub AR Quacy Tinnie

21353 Sub AR Mark Chisholm

21599 Sub AR Junior Farias

22185 Sub AR Althea Clarke

22195 Sub AR Jolyon Leacock

22205 Sub AR Norvan Nelson

22284 Sub AR Raheem Campbell

22326 Sub AR Kwasi Johnson

22527 Sub AR Keon Ceasar

22574 Sub AR Kevaul Fitzpatrick

22598 Sub AR Jason Calder

22642 Sub AR Ruschell Bradshaw

22643 Sub AR Tamika Dos Santos

22697 Sub AR Nicola Purlett

22740 Sub AR Jamal Darrell

22811 Sub AR Akeem Phyll

22840 Sub AR Daniel Gibson

22861 Sub AR Mark Jhalu

22928 Sub AR Ann Reynolds

22952 Sub AR Kevana Fraser

23016 Sub AR Colin Lewis

23214 Sub AR Germin Sebrene

TO SUBSTANTIVE ABLE RATING

22802 Ag AR Dwayne Smith

22879 Ag AR Dexter Campbell

23015 Ag AR Leroy Hercules

23042 Ag AR Roydell Arthur

23125 Ag AR Cordell Melville

23254 Ag AR Kevin Outar

23296 Ag AR Dwayne July

23325 Ag AR Lorenzo Gouveia

23399 Ag AR Stephon Matthews

23520 Ag AR Dequan Khan

23540 Ag AR Rudolph Doobay

23572 Ag AR Warren Prince

23562 Ag AR Alden Lawrence

23613 Ag AR Adrian Cadogan

23641 Ag AR Kellon Reece

23684 Ag AR Wesley Hales

23808 Ag AR Robert Durant

23893 Ag AR Treshaun Moore

23952 Ag AR OdwinYansen

23981 Ag AR Leon Broomes

23987 Ag AR Paul Yaw

24003 Ag AR Jarrel Walters

24010 Ag AR Denny Mitchell

24076 Ag AR Joel Allicock

TO ACTING ABLE RATING

22006 OR Stephon Gordon

22728 Quincy Duncan

22888 OR Diquan Dover

23333 OR Christoff Longe

23338 OR Heron Enniss

23460 OR Anthony Lustal

23498 OR Joshua McKenzie

23673 OR Armond Smith

23950 OR Obrey Savory

24393 OR Machello Nelson

24397 OR Lester Abraham

24404 OR Nickosi Wilson

24425 OR Toney Cornette

24449 OR Brian Adrian

24461 OR Okimey Baker

24493 OR Dequan Vancooten

24504 OR Delroy Hinds

24548 OR Devante Barkley

24613 OR Freeman King

24623 OR Myron Joseph

24631 OR Shaka Callender

24645 OR Wilbert James

24677 OR Thyran Jacobs

24714 OR Akeem Gordon

24719 OR John Cameron

24730 OR Shawn Moses

24739 OR Lindon Walcott

24752 OR Mark Graham

24762 OR Nigel McAllister

24765 OR Carlos Ceaser

24766 OR Kelon Freeman

24772 OR Zachary Pio

TO ACTING SERGEANT

18770 Sub CPL Monalo Thom

19500 Sub CPL Oswin Goodluck

20256 Sub CPL Seon Whinfield

20730 Sub CPL Imru Chester

TO SUBSTANTIVE CORPORAL

20633Ag CPLTryon August

20978 Ag CPL Tamara Cameron

TO ACTING CORPORAL

20003 Sub LCPL Gavin Campion

20246 Sub LCPL Wesley Trotman

21985 Sub LCPL Jemol Evans

22320 Sub LCPL Kellon Simpson

22526 Sub LCPL Randy Mc Kennon

22606 Sub LCPL Kempton Lovell

22653 Sub LCPL Shenezia Sutton

22785 Sub LCPL Jamal Nurse

22830 Sub LCPL Harold Cummings

22871 Sub LCPL Teusimar Peters

22873 Sub LCPL Seon Bollers

22889 Sub LCPL Leroy Downes

TO SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL

22013 Ag LCPL Dexter Glasgow

22316 Ag LCPL Thomas Batson

22336 Ag LCPL Kevin Gray

22507Ag LCPL Trimaine Browne

22624 Ag LCPL Rhea Jacobs

22747 Ag LCPL Joel Leitch

22837 Ag LCPL Glenrick Reynolds

23039 Ag LCPL Delroy Leacock

23046 Ag LCPL Dwayne Mc Calmon

23107 Ag LCPL Lancelot Giddings

23114 Ag LCPL Ryan Holder

23115 Ag LCPL Seon Scipio

23207 Ag LCPL Jamal Wilson

23344 Ag LCPL Romario Alleyne

23372 Ag LCPL Keffon Benjamin

23404 Ag LCPL George Cato

23443 Ag LCPL Joshua Simon

23501 Ag LCPL Kemo Simmons

23510 Ag LCPL David Daniels

23555 Ag LCPL Thelson Griffith

23689 Ag LCPL Owen Jeune

23741 Ag LCPL Lyndon Headley

23897 Ag LCPL Triston Braithwaite

23932 Ag LCPL Ronald Lilley

24148 Ag LCPL Gelon Trim

TO ACTING LANCE CORPORAL

22258 PTE Leroy Thom

22523 PTE Delroy Fordyce

23021 PTE Warren McCalmon

23083 PTE Quincy Benjamin

23091 PTE Akeem Washington

23127 PTE Ryan Nicholas

23137 PTE Anthony Warthon

23186 PTE Marvin Basil

23199 PTE Akimo Watts

23326 PTE Akeem Paul

23376 PTE Yusil Francis

23455 PTE Tony Gillis

23628 PTE John Simon

23657 PTE Andrew Valentine

23661 PTE Rene Boodhoo

23710 PTE Kevaun Benjamin

23713 PTE Amonicke Cameron

23740 PTE Andre Grant

23912 PTE Sherwin Anderson

23939 PTE Selwin Nath

24065 PTE Joel Small

24077 PTE Kemroy Whyte

24091 PTE Akeem Roberts

24096 PTE Joel Pollard

24109 PTE Sorren Fernandes

24110 PTE Colin Peters

24121 PTE Lloyd Liverpool

24186 PTE Nial Fordyce

24163 PTE Leroy La Rose

24192 PTE Nigel Earle

24198 PTE Andrey Woolford

24206 PTE Trevor Edwards

24209 PTE Lennox Long

24210 PTE Andrew Griffith

24223 PTE Lawrence Bowman

24228 PTE Winston King

24230 PTE Othniel Sam

24313 PTE Kyle Douglas

24314 PTE Marvin John

24323 PTE Janiel Johnson

24330 PTE Ron Collins

24342 PTE Oniende Austin

24371 PTE Jaime Layne

24452 PTE Calvin Barnes

24466 PTE Shaquille Henry

24470 PTE Shaquille Ennis

24494 PTE Edward Pereira

24496 PTE Emerson Farley

24516 PTE Deon Pestano

24543PTE Marvin Griffith